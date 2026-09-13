Ali Türkkan, Şili Rallisi sonrası JWRC şampiyonu olan ilk Türk pilot oldu

Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü ünvanını aldı.

ŞAMPİYONLUK ŞİLİ RALLİSİ’NDE BELİRLENDİ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre JWRC'de sezonun 5. ve son ayağı, Şili'de düzenlendi.

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali, son ayağa 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.

Carlberg'in 2. gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi.

Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali, Şili Rallisi'ni 2. sırada bitirerek 2026 JWRC sezonunu, pilotlar klasmanı şampiyonu olarak tamamladı.

TÜRK OTOMOBİL SPORLARINDA BİR İLK

Ali böylece Türk otomobil sporları tarihinde JWRC şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu.

TOSFED BAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yayımladığı tebrik mesajında "Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Ali Türkkan olmak üzere co-pilotları Oytun Albayrak ve Bilge Ayan'ı, ailesini, Castrol Ford Team Türkiye'yi, Serdar Bostancı'yı, Murat Bostancı'yı, sponsorlarını ve bu müthiş yolculuğa katkı sağlayan tüm ekibi kutluyorum." ifadelerini kullandı.