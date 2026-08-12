Aliağa FK İzzet Furkan Malak'ı Kiraladı - Son Dakika
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Aliağa FK İzzet Furkan Malak'ı Kiraladı

Aliağa FK İzzet Furkan Malak\'ı Kiraladı
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Aliağa FK, Göztepe'den genç orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarıyla kadrosunu güçlendiren İzmir temsilcisi sarı siyah ekip, Göztepe'den İzzet Furkan Malak'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp avukatı Hakan Mete katıldı. Göztepe altyapısında yetişen ve 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'ın U21 takımında da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar Aliağa FK renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada," Kulübümüz, Göztepe'den İzzet Furkan Malak'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. İzzet Furkan Malak'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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