Aliağa FK yarın Pazarspor'a, Ayvalıkgücü Belediyespor da Sarıyer'e konuk olacak

Aliağa FK yarın Pazarspor'a, Ayvalıkgücü Belediyespor da Sarıyer'e konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Aliağa FK, yarın saat 13.30'da deplasmanda Pazarspor'a konuk olacak. 2'nci Lig lideri kupada bu sezon ilk kez sahaya çıkarken, 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor da 15.00'te 1'inci Lig temsilcisi Sarıyer'in konuğu olacak.
ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Aliağa FK, yarın deplasmanda Pazarspor'la karşılaşacak. Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. 2'nci ligde liderlik koltuğunda oturup, kupada bu sezon ilk kez sahneye çıkacak İzmir temsilcisi, kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 3'üncü lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 15.00'te başlayacak kupa randevusunda 1'inci lig temsilcisi Sarıyer'in konuğu olacak.
Kaynak: DHA
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