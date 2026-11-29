2'nrci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol çıkışını sürdürdü. Cumartesi mesaisinde evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 3 maçını da kazanan Aliağa FK şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Sözeri ile birlikte ilk olarak evinde Sebatspor maçını 2-0 kazanan İzmir temsilcisi ardından deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu hafta da Kastamonuspor'u farklı geçen Aliağa FK puanını 32'ye çıkarıp zirve takibine emin adımlarla devam etti.