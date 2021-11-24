Aliağa Petkimpsor'da Demitrius Conger takımdan ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le yollarını ayırdı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu öncesi takıma katılan Conger'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilip, kendisine basketbol kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Conger, bu sezon ligde çıktığı 8 müsabakada 8,38 sayı, 4,63 ribaund ve 2,13 asist ortalamaları yakaladı.
Kaynak: AA
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