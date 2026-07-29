Aliağa Petkimspor 11 Yeni Oyuncu Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, şu ana kadar kadrosuna 11 basketbolcuyu dahil etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Başantrenör Orhun Ene'nin raporları doğrultusunda birçok bölgeye önemli takviyeler yaparak kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi.

Şu ana kadar 11 oyuncuyu renklerine bağlayan Aliağa Petkimspor, yerli rotasyonunu da güçlendirdi. İzmir ekibi; uzun forvet Yiğit Onan, oyun kurucular Thomas Akyazılı ve Ozan Yılmaz, forvet Tibet Görener ile pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı.

Yabancı oyuncu transferlerinde de önemli hamleler yapan Petkimspor; pivot Nathan Mensah, oyun kurucu Max Abmas, kısa forvet Keandre Cook, uzun forvet Jarrod Uthoff, pivot Chris Horton ve oyun kurucu Khyri Thomas ile anlaşma sağladı.

Bu transferlerle birlikte kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Aliağa Petkimspor'da, Orhun Ene ve teknik ekibinin yeni sezon yapılanmasını önemli ölçüde oluşturduğu öğrenildi. Bundan sonraki takviyelerin ise daha çok oluşabilecek fırsatlara göre şekilleneceği ifade edildi.