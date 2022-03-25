Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde son sıradan kurtuldu - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde son sıradan kurtuldu

25.03.2022 10:21
Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde son sıradan kurtuldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 109-87 mağlup ederek son sıradan kurtulan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, tek düşüncelerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 109-87 mağlup ederek son sıradan kurtulan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, tek düşüncelerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

Burak Gören, yaptığı açıklamada, son 2 müsabakada kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Üst üste aldıkları galibiyetlerle ligde ilk kez son sıradan kurtulduklarını dile getiren Gören, şöyle konuştu:

"Ligin sonuna demir atmış, çok uzun zamandır, aylardır hareket edemeyen bir takım görüntüsündeydik. Ligde ilk kez üst üste 2 maç kazandık ve çok uzun zaman sonra, 4-4,5 ay aradan sonra, son sıradan kurtulduk. Önümüzde çok zorlu bir süreç ve 6 maç daha var. Aliağa, çok güzel bir basketbol şehri. Petkim çok güzel bir basketbol kulübü. Bizim oyuncularla yapmamız gereken tek şey, bu basketbol şehrini, bu kulübü, ligde tutabilmek."

HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçına kadar sadece 2. haftada son sırada yer almayan Aliağa Petkimspor, aldığı 5. galibiyetle 16'ncılıktan kurtuldu. Maç fazlası ve averajla 13. sırada yer alan Aliağa Petkimspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u galibiyet sayısında geçerken, sezon sonunda olası puan eşitliğinde de geride bırakmayı garantiledi.

Ligde 27 Mart Pazar günü Anadolu Efes'e konuk olacak Aliağa Petkimspor, daha sonra sırasıyla Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol (D), Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D) ve Beşiktaş Icrypex'le karşılaşacak.

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Kaynak: AA

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