 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı farklı yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı farklı yendi

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı 34 sayı farkla mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka\'yı farklı yendi
16.12.2023 - 11:20,
Abone Ol

Basketbol Süper Ligi'nde çok iyi başladığı sezonda art arda 4 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkarak sarsılan Aliağa Petkimspor evinde Darüşşafaka'ya patladı. Sahaya 2 yabancıyla çıkan rakibini 34 sayı farkla 112-78 yenen Aliağa ekibi yarışa yeniden ortak oldu. Ligde 12 haftada 6 galibiyete ulaşan Petkimspor'da antrenör Burak Gören, "Çok zor bir seriden geçtik. Oynadığımız 4 maçın 3'ü deplasman ve ligin çok iyi kadrolarına karşı. Bu maçların 3'ünü çok net kazanma noktasına kadar getirdik ama birer topla kaybettik. Hatta ikisinde de son topu biz attık. Biz iyi bir takım olduğumuzu, mücadele gücümüzün yüksek olduğunu biliyoruz ama bu tip maçları oynamak da kolay olmuyor" dedi.

Darüşşafaka önünde özellikle ilk 10 dakika bunun gerginliğini hissetiklerini belirten Gören, "Salonun enerjisinde bile bu gerginlik vardı. Petkim olarak ligde 6'ncı galibiyetimizi aldık. Orta üstü tekrar yakalama şansımız oldu, ondan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Basketbol Süper Ligi, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı farklı yendi - Son Dakika


11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

Son Dakika
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:37:45. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı farklı yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement