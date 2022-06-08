Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Dorukhan Engindeniz. Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Dorukhan Engindeniz, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı - Son Dakika

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