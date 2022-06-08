Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı

08.06.2022 10:59
Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, eski oyuncularından Dorukhan Engindeniz'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, eski oyuncularından Dorukhan Engindeniz'i transfer etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Dorukhan Engindeniz. Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Dorukhan Engindeniz, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

2020-2021'de Aliağa Petkimspor adına mücadele eden 29 yaşındaki kısa forvet, 2021-2022'de Türk Telekom formasıyla ligde 29 maçta 2,93 sayı ortalaması yakalamıştı.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı - Son Dakika

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