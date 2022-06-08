ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, eski oyuncularından Dorukhan Engindeniz'i transfer etti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Dorukhan Engindeniz. Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Dorukhan Engindeniz, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
2020-2021'de Aliağa Petkimspor adına mücadele eden 29 yaşındaki kısa forvet, 2021-2022'de Türk Telekom formasıyla ligde 29 maçta 2,93 sayı ortalaması yakalamıştı.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı - Son Dakika