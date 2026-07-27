Aliağa Petkimspor Nathan Mensah'ı Kadrosuna Kattı
Aliağa Petkimspor, Ganalı pivot Nathan Mensah'ı transfer etti. Mensah, başarılı bir sezon geçirmişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "NBA, G League ve EuroLeague deneyimleri bulunan, geçtiğimiz sezon ligimizde Onvo Büyükçekmece formasıyla 10,6 sayı ve 9 ribaunt ortalamaları yakalayan Ganalı pivot Nathan Mensah, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.
Kaynak: AA
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