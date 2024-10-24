Salon: Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Mihkel Manniste (Estonya), Gintaras Maciulis (Litvanya)
Unicaja: Perez 7, Osetkowski, Balcerowski, Ejim 6, Taylor 4, Kalinoski 21, Barreiro 17, Carter 15, Dedovic 13, Tillie 8, Kravish 6, Perry 12, Sima 3
Aliağa Petkimspor: Van Beck 12, Wright 2, Russell 9, Kuntker 9, Tyree 10, Selim Sav 4, Yavuz Gültekin 12, Aldridge 2, Echenique 12, Kılıçarslan Şenkahya 5
1. periyot: 34-14
Devre: 60-31
3. periyot: 86-50
Aliağa Petkimspor, basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, B Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Unicaja takımına 112-77 yenildi.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor'un Zorlu Yenilgisi - Son Dakika
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