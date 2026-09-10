Alonso: İkinci yarıda farklı bir kalite ve tempoyla Leeds United'ı 6-3 devirdik

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Leeds United karşısında ikinci yarıda farklı bir kalite ve tempoyla galibiyete ulaştıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, 2-0 geriye düştükleri maçta Leeds United'ı 6-3 yenerek 4. tura çıktıkları Lig Kupası mücadelesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İlk yarıda işlerin istedikleri gibi gitmediğini belirten Alonso, "Devre arasında kararlar almak zorunda kaldık ve ikinci yarıda farklı bir kaliteye, farklı bir tempoya sahip başka bir takım gördük. Oturup analiz etmemiz gerekiyor. Ancak turu geçtiğimiz için mutluyum, gösterilen reaksiyondan memnunum ama bir yandan da yaptıklarımıza analitik bir gözle bakıyorum." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, rotasyonla başladığı kadronun zorlanmasıyla ilgili soruya, "Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların daha iyi bir etki yaratmalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine nasıl yardımcı olabileceğime dair daha derin bir değerlendirme yapacağım. Bugün onlar için zordu. Belki de ben durumu onlar adına fazla zorlaştırdım, çünkü Leeds United güçlü bir ekipti. Ancak genel olarak reaksiyon vermeniz, kararlar almanız gerekir ve sonradan giren oyuncuların etkisi oldukça iyiydi." yanıtını verdi.

Tüm kulvarlarda 5 maçta 16 gol atmalarıyla ilgili soru üzerine Alonso, "Ne olacağımızı değerlendirmek için henüz çok erken. İyi yaptığımız şeylerin üzerinde çalışmaya ve diğer konuları geliştirmeye devam etmeliyiz. Daha iyi bir dengeye sahip olmak, daha sağlam durmak ve gerektiğinde 'sıkıcı' bir maçı da kazanabilmek istiyoruz. Şimdi milli ara öncesindeki bu iki maç bizim için hayati önem taşıyor. Şu anki tek odağımız bu. Araya iyi girmek istiyoruz; önümüzde Hull City ve Brentford'a karşı iki zorlu maç var." değerlendirmesinde bulundu.

Alonso, devre arasında oyundan aldığı oyuncularla konuşup konuşmayacağı yönündeki soruyu, "Yaşananlar konusunda sorumluluğu kendi üzerime almam gerekiyor. Onlara daha iyi yardımcı olabilmeliyim ki sorumluluk onların üzerine kalmasın. Benim açımdan, onların bireysel analizleri bugün gördüklerimden ibaret değil. Onların farklı kalitede, başka bir seviyenin oyuncuları olduğunu biliyorum." şeklinde yanıtladı.