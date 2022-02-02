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Alperen Şengün, NBA All-Star'ın "Yükselen Yıldızlar" maçında yer alacak - Son Dakika

Alperen Şengün, NBA All-Star'ın "Yükselen Yıldızlar" maçında yer alacak

02.02.2022 10:49
Alperen Şengün, NBA All-Star'ın "Yükselen Yıldızlar" maçında yer alacak

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star hafta sonu etkinlikleri kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında görev yapacak.

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All- Star hafta sonu etkinlikleri kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında görev yapacak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu yıl farklı formatta oynanacak "Yükselen Yıldızlar" maçında 28 basketbolcu mücadele edecek.

ABD'nin Cleveland kentinde 19 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda çaylak ve ikinci sezonunu geçiren 12'şer oyuncu ile NBA Gelişim Ligi'nden 4 basketbolcu yer alacak.

Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas ve James Worthy antrenörlüğündeki oyuncular draft edilerek 4 takıma ayrılacak.

İlk maçlardan galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak mücadelelerde hedef skor uygulamasına geçilecek. İlk maçlarda 50, final müsabakasında ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

Evan Mobley, Cade Cunningham, LaMelo Ball, Anthony Edwards gibi oyuncuların yer alacağı ve ligde ilk sezonunu geçiren Alperen Şengün'ün de dahil olduğu etkinlikte sahaya çıkacak isimler şöyle:

Çaylak oyuncular: Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Ayo Dosunmu (Chicago Bulls), Chris Duarte (Indiana Pacers), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Alperen Şengün, Jalen Green (Houston Rockets), Herbert Jones (New Orleans Pelicans), Davion Mitchell (Sacramento Kings), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Jalen Suggs, Franz Wagner (Orlando Magic)

İkinci sezonunu geçiren oyuncular: Precious Achiuwa (Toronto Raptors), Cole Anthony (Orlando Magic), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Saddiq Bey, Isaiah Stewart (Detroit Pistons), Anthony Edwards, Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Sacramento Kings), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers), Jae'Sean Tate (Houston Rockets)

NBA Gelişim Ligi oyuncuları: MarJon Beauchamp, Dyson Daniels, Jaden Hardy, Scoot Henderson

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Houston Rockets, Milli oyuncu, Cleveland, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alperen Şengün, NBA All-Star'ın 'Yükselen Yıldızlar' maçında yer alacak - Son Dakika Spor


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