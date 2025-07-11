NBA yıldızı Alperen Şengün, ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'daki düğün törenine katıldı. Yıldız basketbolcu, törende gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Alperen'in bu renkli müdahalesi kısa sürede sosyal medyada viral olurken, düğün salonunda da davetlilerin kahkahalarına neden oldu. Görüntüler, kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılarak sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti. - GİRESUN
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün'ün Düğün Esprisi Viral Oldu - Son Dakika
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