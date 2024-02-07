Alperen Şengün\'ün Houston Rockets\'ı Indiana Pacers\'a mağlup oldu

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'a 132-129'luk skorla mağlup oldu. Maçta 36 dakika parkede kalan Alperen, 20 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.
NBA'de normal sezon 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets Gainbridge Fieldhouse'ta karşılaştığı Indiana Pacers'a 132-129'luk skorla kaybetti. Bu sezonki 27. mağlubiyetini alan Houston'da Alperen Şengün 36 dakika parkede kaldı ve 20 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Jalen Green 30 sayı, 3 ribaund ve Dillon Brooks da 23 sayı, 4 asist ile mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 29. galibiyetini kazanan Indiana'da ise Pascal Siakam 29 sayı, 4 ribaund, Myles Turner 21 sayı, 3 ribaund ve Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asistle oynayarak galibiyeti getirdi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Indiana Pacers: 132 - Houston Rockets: 129
Brooklyn Nets: 107 - Dallas Mavericks: 119
New York Knicks: 123 - Memphis Grizzlies: 113
Miami Heat: 121 - Orlando Magic: 95
Chicago Bulls: 129 - Minnesota Timberwolves: 123
Utah Jazz: 124 - Oklahoma City Thunder: 117
Phoenix Suns: 114 - Milwaukee Bucks: 106 - İSTANBUL
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