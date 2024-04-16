Alperen Şengün ve Onuralp Bitim NBA'de Performansını Sürdüren Milli Oyuncular Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyunculardan Alperen Şengün, Houston Rockets'ta performansıyla göz kamaştırırken Chicago Bulls'ta Onuralp Bitim sezona devam eden tek isim oldu.
NBA'de bu sezon milli basketbolcular Alperen Şengün, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz görev yaptı.
Milli oyuncular arasında en etkili performansı Alperen Şengün sergilerken Onuralp Bitim ise normal sezon sonrasını gören tek isim olmayı başardı.
Alperen Şengün göz kamaştırdı
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün göz kamaştıran performansına rağmen play-in potasına giremedi.
Sezonu 41'er galibiyet ve mağlubiyetle bitiren Rockets, Batı Konferansı'nda 11. sırayı alarak play-in oynayacak takımlar arasına kalamadı.
Martta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son bölümünde oynayamayan Alperen Şengün, maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asist üretti.
San Antonio Spurs karşısında 45 sayı atan Alperen, kariyer rekoru kırmayı başardı. Milli oyuncu, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak da tarihe geçti.
Los Angeles Clippers karşısında 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve Boston Celtics önünde 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, sezon boyunca iki kez "triple-double" yaptı.
Bu yıl adından sıkça söz ettiren Alperen, performansıyla all-star kadrosuna seçilme noktasına geldi.
Onuralp Bitim, Bulls ile play-in oynayacak
Onuralp Bitim'in görev yaptığı Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.
Sezon başında Bulls ile iki yönlü sözleşme imzalayan Onuralp, Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Windy City Bulls forması giydi.
Şubatta standart kontrat imzalayarak Chicago Bulls kadrosuna dahil olan 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de ilk sezon heyecanını yaşadı.
Milli basketbolcu, bu sezon NBA'de Bulls formasıyla maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.
Cedi Osman'dan 6,8 sayı
Cedi Osman, San Antonio Spurs formasıyla ilk sezonunu geçirdi.
Milli oyuncu, yeni takımıyla bu sezon 6,8 sayı, 2,5 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.
Bu sezon Victor Wembanyama'nın sürüklediği San Antonio Spurs, 22 galibiyet, 60 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.
Ömer Faruk Yurtseven'den 4,6 sayı ve 4,3 ribaunt
Utah Jazz'da ilk sezonunu yaşayan Ömer Faruk Yurtseven, maç başına 4,6 sayı ve 4,3 ribauntla mücadele etti.
Bu sezon iki kez "double-double" yapan milli oyuncu, Denver Nuggets önünde 20 sayı, 11 ribaunt ve normal sezonun son maçında Golden State Warriors'a karşı 11 sayı, 18 ribauntla oynadı.
Jazz, normal sezonu 31 galibiyet, 51 mağlubiyetle Batı Konferansı 12'ncisi olarak bitirdi.
Furkan Korkmaz sezonu NBA'de tamamlayamadı
Furkan Korkmaz, 2017'den beri görev yaptığı Philadelphia 76ers'tan şubatta ayrıldı ve NBA'de sezonu tamamlayamadı.
76ers'ta forma şansı bulmakta zorlanan Furkan, takımdan ayrılana kadar maç başına 2,5 sayı üretti.
Joel Embiid'in uzun süren sakatlığının da etkisiyle zorlanan 76ers, normal sezonu 47 galibiyet, 35 mağlubiyetle Doğu Konferansı 7'ncisi olarak bitirdi ve play-in'e kaldı.
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