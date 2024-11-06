Altay'a Ciddi Yatırımcı Talibi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay'a Ciddi Yatırımcı Talibi

Altay, yatırımcı ile olumlu görüşmeler yaparak mali sorunları çözmeyi planlıyor.

06.11.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, -TFF 2'nci Lig'de sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Altay'da camianın önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Çoker ve Prof. Dr. Yüksel Gürüz, şirketleşme kararı alan kulübe ciddi bir yatırımcının talip olduğunu açıkladı. Katıldıkları bir televizyon programında konuşan Çoker ve Gürüz yatırımcı ile yaptıkları ilk görüşmenin olumlu geçtiğini, cuma günü ayrıntıları konuşmak üzere bir toplantı daha yapacaklarını dile getirdi. Kulübün borçlarını üstlenip, gerekli ödemeleri yaparak transfer yasağını kaldırma vaadinde bulunan yatırımcıyı camianın kabul etmesi halinde yönetim olağanüstü genel kurul kararı alacak. Daha sonra yeni yönetim karar alıp futbol şubesinin yarışmacı haklarını kurulan şirkete devredecek.

Anlaşma sağlanması durumunda şirket ve derneğin iki farklı yönetim kurulu olacağı ve kulüpte bir sportif direktör belirleneceği bildirildi. Yatırımcının futbol dışındaki branşlara sponsorluk desteği vermek istediği kaydedildi. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin kullanımı için derneğin şirketten kira bedeli alarak amatör branşlara aktarması planlanıyor. Şirketleşme çalışmalarının yasal olarak 1 ayda tamamlanabileceği ifade edildi. Türkiye'nin yanı sıra Londra, İran, İsviçre, Almanya, Ukrayna ve Dubai'de farklı sektörlerde yatırımlar yapan şirketin Altay için çok istekli olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulübe talip olan yatırımcının Altay Üniversitesi projesini hayata geçireceği dile getirildi.

'UMUTLUYUZ, OLUMLU BAKIYORUZ'

Altay'da iki dönem yüksek divan kurulu başkanlığı yapan Ahmet Çoker, "Altay satılık değil. Benim için değer biçilemeyecek kadar kıymetli. İşletme karşılığı mutlaka vardır. Adının önüne hiçbir şey gelemez. Markası, logosu değiştirilemez. Ben sadece sözcüyüm. Umut veren bir yatırımcıdan ciddi bir teklif var. Umutluyum, olumluyum. Ara transfer döneminde transferin önünü açacaklarını, personel ve futbolcu alacaklarını ödeyerek, tribünlere taraftarları çekerek kulüpte bir bütünlük sağlayacaklarını söylüyorlar. Güven verip camiayı ikna etmeleri gerekiyor. Ben ikna edilmesi zor bir insanım. Hemen buyrun diyecek halimiz yok" diye konuştu.

Kulübün eski yöneticilerinden Yüksel Gürüz, "Yatırımcı ile 40 yıla yakın tanışıklığım var. Çok güzel planları var. Kimin nerede olacağı, ne iş yapacağı belli. Bir işletme olacak, işletmenin başında birimiz olacağız. Bir dernek var, derneğin başında da birimiz olacağız. Ben ya da Ahmet ya da başka bir arkadaşımız. Biz çok eski dostuz. Hücreleri Altaylı insanlar istiyoruz. Tünelin ucunda ışık var, uzun gözükmüyor tünel. Yatırımcı hevesli, hırslı. Önceliğimiz cuma günü bize verilecek yol haritasının sağlam, güvenilir ve başkalarına anlatılabilir olması. Bu çocuklar İzmirli değiller ama gönül vermiş insanlar. Yıllarca camiaya yakın oldular. Benden dolayı Altaylılar, sempati meselesi" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'a Ciddi Yatırımcı Talibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ’ın sitemi damga vurdu İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ'ın sitemi damga vurdu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'a Ciddi Yatırımcı Talibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.