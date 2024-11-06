Altay'a Ciddi Yatırımcı Talibi

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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, -TFF 2'nci Lig'de sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Altay'da camianın önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Çoker ve Prof. Dr. Yüksel Gürüz, şirketleşme kararı alan kulübe ciddi bir yatırımcının talip olduğunu açıkladı. Katıldıkları bir televizyon programında konuşan Çoker ve Gürüz yatırımcı ile yaptıkları ilk görüşmenin olumlu geçtiğini, cuma günü ayrıntıları konuşmak üzere bir toplantı daha yapacaklarını dile getirdi. Kulübün borçlarını üstlenip, gerekli ödemeleri yaparak transfer yasağını kaldırma vaadinde bulunan yatırımcıyı camianın kabul etmesi halinde yönetim olağanüstü genel kurul kararı alacak. Daha sonra yeni yönetim karar alıp futbol şubesinin yarışmacı haklarını kurulan şirkete devredecek.

Anlaşma sağlanması durumunda şirket ve derneğin iki farklı yönetim kurulu olacağı ve kulüpte bir sportif direktör belirleneceği bildirildi. Yatırımcının futbol dışındaki branşlara sponsorluk desteği vermek istediği kaydedildi. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin kullanımı için derneğin şirketten kira bedeli alarak amatör branşlara aktarması planlanıyor. Şirketleşme çalışmalarının yasal olarak 1 ayda tamamlanabileceği ifade edildi. Türkiye'nin yanı sıra Londra, İran, İsviçre, Almanya, Ukrayna ve Dubai'de farklı sektörlerde yatırımlar yapan şirketin Altay için çok istekli olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulübe talip olan yatırımcının Altay Üniversitesi projesini hayata geçireceği dile getirildi.

'UMUTLUYUZ, OLUMLU BAKIYORUZ'

Altay'da iki dönem yüksek divan kurulu başkanlığı yapan Ahmet Çoker, "Altay satılık değil. Benim için değer biçilemeyecek kadar kıymetli. İşletme karşılığı mutlaka vardır. Adının önüne hiçbir şey gelemez. Markası, logosu değiştirilemez. Ben sadece sözcüyüm. Umut veren bir yatırımcıdan ciddi bir teklif var. Umutluyum, olumluyum. Ara transfer döneminde transferin önünü açacaklarını, personel ve futbolcu alacaklarını ödeyerek, tribünlere taraftarları çekerek kulüpte bir bütünlük sağlayacaklarını söylüyorlar. Güven verip camiayı ikna etmeleri gerekiyor. Ben ikna edilmesi zor bir insanım. Hemen buyrun diyecek halimiz yok" diye konuştu.

Kulübün eski yöneticilerinden Yüksel Gürüz, "Yatırımcı ile 40 yıla yakın tanışıklığım var. Çok güzel planları var. Kimin nerede olacağı, ne iş yapacağı belli. Bir işletme olacak, işletmenin başında birimiz olacağız. Bir dernek var, derneğin başında da birimiz olacağız. Ben ya da Ahmet ya da başka bir arkadaşımız. Biz çok eski dostuz. Hücreleri Altaylı insanlar istiyoruz. Tünelin ucunda ışık var, uzun gözükmüyor tünel. Yatırımcı hevesli, hırslı. Önceliğimiz cuma günü bize verilecek yol haritasının sağlam, güvenilir ve başkalarına anlatılabilir olması. Bu çocuklar İzmirli değiller ama gönül vermiş insanlar. Yıllarca camiaya yakın oldular. Benden dolayı Altaylılar, sempati meselesi" dedi.