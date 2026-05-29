Altay, Çebi'yi Bekliyor
Altay, Çebi'yi Bekliyor

Altay, Çebi\'yi Bekliyor
29.05.2026 12:21
İzmir'in köklü kulübü Altay, yatırımcı arayışında Ahmet Nur Çebi ile görüşecek.

ŞİRKETLEŞMEK için 2 yıl önce kongreden yetki alıp şirket de kurmasına rağmen bir türlü yatırımcı bulamayan İzmir'in köklü kulübü Altay, Ahmet Nur Çebi'yi bekliyor. Beşiktaş'ta 2019-2023 arasında 4 yıl başkanlık yapan, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın da eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin siyah-beyazlı kulüple ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Altay camiası ve futbol kamuoyu gelişmeleri merakla beklerken, Başkan Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi'nin 6 Haziran'da İzmir'de bir araya gelerek görüşmesi bekleniyor.

Daha önce 2023 yılında da İzmir temsilcisiyle ismi anılan iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, son dönemde İstanbul'da Altay Başkanı Sinan Kanlı ile iki kez bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Toplam 1 milyar TL borcu bulunan Altay, 2021'den beri 5 yıldır transfer yasağı yüzünden kadrosuna takviye yapamayıp bu süreçte Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar düşmüştü. Borçları yüzünden FIFA kıskacında olup puan silme cezaları alan 112 yıllık Altay, geçen sezon amatöre düşmekten kıl payı kurtuldu.

Ahmet Nur Çebi, Altay, İzmir, Spor, Futbol

