Altay'da Kritik Görüşme - Son Dakika
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Altay'da Kritik Görüşme

Altay\'da Kritik Görüşme
12.06.2026 11:37
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Altay Spor Kulübü, Sinan Kanlı, Ahmet Nur Çebi ve Mahmut Özgener ile geleceği için toplandı.

Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, kulübün geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere İZTO'da bir araya geldi.

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiren Altay'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı ile İzmir ekibine yatırım yapmayı planlayan eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, kulübün önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti.

İZTO'da yapılan görüşmede, Altay'ın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin izlenecek yol haritası ele alındı. Tarafların, kulübün içinde bulunduğu sorunları değerlendirerek çözüm sürecinde önceliklendirme yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmenin ardından yapılan değerlendirmede, Altay'ın karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için çalışmaların sürdürüleceği belirtilirken, taraflar arasındaki temasların önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.

Sinan Kanlı: "Sabırlı olmamız gerekiyor"

Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı da sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı. Sabırlı olma vurgusu yapan Kanlı, "Büyük Altay'ın sağlam temeller üzerinde tekrar hak ettiği yere, "geri dönülmez bir şekilde" gelebilmesi için Camia büyüğümüz Mahmut Özgener ve Ahmet Nur Çebi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel günler için biraz daha yorulmamız ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mahmut Özgener, Ahmet Nur Çebi, Yerel Haberler, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Kritik Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evrim Arap Evrim Arap:
    altay hep böyle ya krizde sonra kurtarıcı geliyo sonra yine kriz yaşlı insanlar çok üzülüyo bundan 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Çakıroğlu Ayşe Çakıroğlu:
    eğer gerçekten yatırım olacaksa bari vergilerimiz boşuna gitmemiş olur da bir kulüpte düzene gireceğiz 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Yakan Ayşe Yakan:
    ben de buna benzer durumlara tanık oldum işte başkan değişiyor yatırımcılar geliyor hep aynı şey oluyo sonunda bi ay iki ay geçiyo sonra yine eski sorunlar başlıyo yani umutlu olmak istiyorum ama böyle şeyler çok gördüm bence gerçekten işin ciddiyetine bakılması lazım yoksa bu da başka birinin peşinde koşup boş vaat vermeyle bitebilir 0 0 Yanıtla
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