Altay\'da Kritik Görüşme

Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, kulübün geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere İZTO'da bir araya geldi.

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiren Altay'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı ile İzmir ekibine yatırım yapmayı planlayan eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, kulübün önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti.

İZTO'da yapılan görüşmede, Altay'ın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin izlenecek yol haritası ele alındı. Tarafların, kulübün içinde bulunduğu sorunları değerlendirerek çözüm sürecinde önceliklendirme yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmenin ardından yapılan değerlendirmede, Altay'ın karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için çalışmaların sürdürüleceği belirtilirken, taraflar arasındaki temasların önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.

Sinan Kanlı: "Sabırlı olmamız gerekiyor"

Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı da sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı. Sabırlı olma vurgusu yapan Kanlı, "Büyük Altay'ın sağlam temeller üzerinde tekrar hak ettiği yere, "geri dönülmez bir şekilde" gelebilmesi için Camia büyüğümüz Mahmut Özgener ve Ahmet Nur Çebi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel günler için biraz daha yorulmamız ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR