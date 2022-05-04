Altay'da Şilili krizi - Son Dakika
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Altay'da Şilili krizi

04.05.2022 10:37
Altay'da Şilili krizi

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala kümede kalması mucizelere bağlı olan ve geçen haftaki kongrede başkan adayı çıkmayınca yönetimsiz kalan Altay'da paraları ödenmeyen Şilili futbolcular Martin Rodriguez ve Cesar Pinares'in serbest kalmak için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala kümede kalması mucizelere bağlı olan ve geçen haftaki kongrede başkan adayı çıkmayınca yönetimsiz kalan Altay'da paraları ödenmeyen Şilili futbolcular Martin Rodriguez ve Cesar Pinares'in serbest kalmak için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladıkları öğrenildi. İki futbolcunun 2 Mayıs'ta ödenmesi gereren transfer taksitleri yatırılmayınca yasal haklarını kullandıkları ifade edildi. Siyah-beyazlıların sol kanat Rodriguez ve forvet arkası Pinares'e 15 gün içinde ödeme yapması gerekiyor. Aksi takdirde Şilili oyuncular sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak.

Sezon başında Şili temsilcisi Colo Colo'dan 2 yıllığına transfer edilen Rodriguez, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 1893 dakika süre alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Brezilya ekibi Gremio'dan transfer edilen Pinares ise 27 karşılaşmada 1975 dakika sahada kalıp 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İki futbolcu son olarak Altay'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçında sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle forma giyememişti. Pinares'in eşyalarını toplayarak takımdan ayrıldığı iddia edildi. Altay'da geçen hafta Portekizli golcü Paixao ve Fildişi Sahilli santrfor Bamba ile yollar ayrılmıştı.


Altay'da Şilili krizi
Altay'da Şilili krizi
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Kaynak: DHA

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