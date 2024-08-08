Altay\'ın genç kalecisi Ulaş Hasan Özçelik\'e lisans çıkarma telaşı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, genç kalecisi Ulaş Hasan Özçelik'e lisans çıkarmanın telaşını yaşıyor. Ocak ayında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki file bekçisinin lisansını çıkarmak için Altay'ın Altınordu'ya yetiştirme bedeli ödemesi gerektiği öğrenildi. Altay altyapısına 2018 yılında transfer olan Ulaş, siyah-beyazlı formayla sırasıyla U14, U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptı.

Genç eldiven geçen sezon deplasmanda 4-0 kaybettikleri Göztepe derbisinde ikinci yarıda Mustafa'nın yerine kaleyi korumuştu. Henüz resmi sözleşme imzalamayan Ozan'ın takımdan ayrılması halinde Altay'ın kalesini yeni sezonda Ulaş'ın koruması bekleniyor.