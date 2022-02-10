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Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor - Son Dakika

Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor

10.02.2022 10:47
Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta derbide konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 yenerek 16 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay yarın evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta derbide konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 yenerek 16 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay yarın evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak 25'inci haftanın açılış maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı tribün 50 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde cezaları biten Pinares ve Ceyhun forma giyebilecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılan Altay, bu stadyumdaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de Karadeniz ekibini dize getirerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde 21 puanla 19'uncu sırada yer alan Altay, 22 puanı bulunan 1 basamak üzerindeki Çaykur Rizespor'u yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor.


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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor - Son Dakika Spor


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