Altay, Kütahyaspor'a 0-4 Yenildi

08.03.2026 17:59
Altay, Kütahyaspor'a evinde 4-0 kaybederek üst sıralardan uzaklaştı; Kütahyaspor 11. galibiyetini aldı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Taner Tuncer, Selçuk Kaplan, Selim Göksu

ALTAY: Ulaş – Mert, Hikmet, Sefa, Özgür, İsa (Dk. 77 Ege), Oktay (Dk. 77 Ceyhun), Emre, İbrahim (Dk. 57 Caner), Deniz (Dk. 77 Efe), Ünal Alihan (Dk. 88 Onur)

KÜTAHYASPOR: Boğaçhan – Ahmet Teker (Dk. 88 Okan), Ender, Doğukan, Emir Can, Ali, Burak (Dk. 88 Semih), Veysel Karani (Dk. 64 Berkan), Sedat (Dk. 80 Yiğit Emir), Bora (Dk. 80 Ahmet Öztürk), Aykut

GOLLER: Dk. 19 Ali, Dk. 53 Burak, Dk. 71 Sedat, Dk. 86 Aykut (Kütahyaspor)

SARI KART: Emre (Altay)

3'üncü Lig 4'üncü Grup 24'üncü hafta maçında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay evinde lider Kütahyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste 11'inci galibiyetini alan Kütahyaspor 65 puana ulaşıp yenilmezliğini 22 müsabakaya çıkardı. Altay ise 20 puanda kaldı.

12'nci dakikada konuk ekipten Bora'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Ulaş topu kornere tokatladı.

18'inci dakikada Altaylı Deniz'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Emre bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

19'uncu dakikada Kütahyaspor golü buldu. Sağ kanattan Ahmet Teker ceza sahasına doldurdu. Kaleci Ulaş'ın elinden kaçırdığı topu önünde bulan Ali dar açıdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

52'nci dakikada ev sahibi ekipten Emre'nin ceza sahası içinden şutunda top savunmada Doğukan'ın elinden döndü. Hakem devam kararı verdi.

53'üncü dakikada Bora'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Burak, iki rakibinden sıyrılıp yerden bir vuruşla kaleci Ulaş'ın kapattığı köşeden avladı: 0-2.

71'inci dakikada Burak'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sedat, topun dibine girerek şık bir gole imza attı: 0-3.

86'ncı dakikada Kütahyaspor kontratağında ceza yayında topla buluşan Aykut, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-4.

Kaynak: DHA

