Deniz Kadah, 2 yıl daha Altay'da

Altay, 36 yaşındaki santrfor Deniz Kadah ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Geçtiğimiz hafta genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a satarak 20 milyon TL bonservis geliri elde eden siyah-beyazlılar, söz konusu parayla oyuncularını kadroda tutmaya çalışıyor. İbrahim Öztürk, Ozan Evrim Özenç, Özgür Özkaya ve Tolga Ünlü ile tekrar anlaşan İzmir temsilcisi, son olarak 1.5 sezondur kadrosunda bulunan ve sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile anlaşmaya vardı. Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar ile kulüp binasında bir araya gelen Deniz Kadah, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, deneyimli golcüyü başarılar diledi.

Altay formasıyla 28 resmi maça çıkan Deniz Kadah, söz konusu maçlarda 6 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR