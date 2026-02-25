Altekma, Gebze'yi 3-1 Yenerek Galip Geldi

Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman
???????Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Gebze Belediyespor: Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)
Setler: 22-25, 25-21, 25-17, 25-22
Süre: 111 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Altekma, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.
