Altekma'ya Brezilyalı pasör çaprazı - Son Dakika
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Altekma'ya Brezilyalı pasör çaprazı

13.06.2022 11:42
Altekma'ya Brezilyalı pasör çaprazı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde Brezilyalı pasör çaprazı Bezerre Souza Francisco Wallyson ile sözleşme imzaladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde Brezilyalı pasör çaprazı Bezerre Souza Francisco Wallyson ile sözleşme imzaladı."Walla" lakaplı 32 yaşında ve 1.95 boyundaki voleybolcu, son 2 sezonu İtalya A2 Ligi ekibi Kemas Lamipel Santa Croce'de geçirdi. Wallyson, 2021-2022 sezonunda ligin en skorer oyuncusu oldu. Ülkesi Brezilya'da Anapolis Voley, Ponta Grossa Volei ve AV-Palmas takımlarında da forma giyen Francisco Wallyson, Türkiye'de ilk kez ter dökecek.

Dış transferde Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet, iç transferde sözleşmesi sona eren Emre Tayaz ile yeniden anlaşan Altekma'nın takviye çalışmaları sürüyor.


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Kaynak: DHA

Sigorta, Spor, Son Dakika

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