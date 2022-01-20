Altınordu'da Kubilay tamam

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, Manisa FK ile sözleşmesini fesheden Kubilay Aktaş'la anlaştı. Fransa doğumlu 26 yaşındaki ön libero, kırmızı-lacivertlilerle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Merkez orta saha ve stoper olarak da görev yapabilen Kubilay, İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde gerçekleştirdiği ilk transfer oldu.

Olympique Lyon ve Saint Etienne altyapısında yetişen Kubilay Aktaş, ülkemizde ilk olarak 2013-14'te Kasımpaşa'da görev aldı. Boluspor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Denizlispor kulüplerinde de forma giyen deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de 14 müsabakaya çıktı. Gurbetçi oyuncu Süper Lig'de 32, 1'inci Lig'de ise 69 karşılaşmada oynadı.