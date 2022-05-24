Altınordu, Erdi'ye tekrar talip - Son Dakika
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Altınordu, Erdi'ye tekrar talip

24.05.2022 12:09
Altınordu, Erdi'ye tekrar talip

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, devre arasında Ankaragücü'nden kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeni sezon için tekrar anlaşmayı hedefliyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, devre arasında Ankaragücü'nden kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeni sezon için tekrar anlaşmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, Süper Lig'e yükselen Başkent ekibiyle bir kez daha masaya oturup, Erdi'nin bu kez bonservisiyle transfer edilmesi konusunda pazarlık yapacak. İzmir temsilcisinde yarım sezonda 11 maçta görev alan 25 yaşındaki savunmacının da Altınordu'da kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Erdi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son 2 maçında görev yapamamıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Erdi Dikmen, Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Erdi'ye tekrar talip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınordu, Erdi'ye tekrar talip - Son Dakika
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