Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan 32 yaşındaki defans oyuncusunun yeşil-siyahlı ekipten ayrılması halinde Altınordu'ya dümen kırabileceği bildirildi. Daha önce 2017-18 sezonunun devre arasında İzmir ekibine gelip, 2018-19 sezonunu da kırmızı-lacivertlilerde geçiren Hasan, bir sonraki sezon Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

Kaynak: DHA

Adanaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altınordu, Hasan'ın peşinde - Son Dakika

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