Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Kocaelispor'da forma giyen eski stoperi Hasan Hatipoğlu'na kanca attı. Geçen sezon öncesi kamp döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 21 Mayıs'taki Kocaelispor- Adanaspor maçında görev alabilen Hasan'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan 32 yaşındaki defans oyuncusunun yeşil-siyahlı ekipten ayrılması halinde Altınordu'ya dümen kırabileceği bildirildi. Daha önce 2017-18 sezonunun devre arasında İzmir ekibine gelip, 2018-19 sezonunu da kırmızı-lacivertlilerde geçiren Hasan, bir sonraki sezon Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Hasan'ın peşinde - Son Dakika