Altınordu ilkleri gerçekleştirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u deplasmanda 4-3 yenen Altınordu bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Gol düellosundan galip çıkan kırmızı-lacivertliler ilk kez bir deplasmandan 3 puanla dönerken, üst üste galibiyet sevinci de yaşadı. Geçen hafta Kocaelispor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Altınordu, Balıkesirspor engelini aşarak kurtuluş yolunda umutlandı. İzmir ekibinin golcüsü Ahmet Dereli ise maça damga vuran isim oldu.

AHMET DERELİ'DEN MÜTHİŞ ŞOV