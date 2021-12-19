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Altınordu ilkleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Altınordu ilkleri gerçekleştirdi

19.12.2021 12:29
Altınordu ilkleri gerçekleştirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u deplasmanda 4-3 yenen Altınordu bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u deplasmanda 4-3 yenen Altınordu bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Gol düellosundan galip çıkan kırmızı-lacivertliler ilk kez bir deplasmandan 3 puanla dönerken, üst üste galibiyet sevinci de yaşadı. Geçen hafta Kocaelispor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Altınordu, Balıkesirspor engelini aşarak kurtuluş yolunda umutlandı. İzmir ekibinin golcüsü Ahmet Dereli ise maça damga vuran isim oldu.

AHMET DERELİ'DEN MÜTHİŞ ŞOV

Balıkesirspor karşısında 4 golü birden atan Ahmet Dereli, eşine ender rastlanan performans sergileyip galibiyete çok büyük katkı sağladı. Maçın 33'üncü dakikasında penaltıdan perdeyi açan 29 yaşındaki oyuncu 37'de farkı 2'ye çıkaran golü attı. Mücadelenin 50'nci dakikasında skoru 3-1 getiren Ahmet Dereli, maç 3-3 berabere devam ederken 90+2'nci dakikada altın bir gole imza attı. Ahmet'in golleriyle çok kritik bir maçı kayıpsız geçen İzmir temsilcisi 19 puana yükseldi. EROĞLU: "ÖZGÜVENİMİZ ÇOK YÜKSELDİ"Teknik direktör Hüseyin Eroğlu çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Eroğlu, "Hedefimiz galibiyetti ve bunu başardık. Maça da iyi başladık. İlk yarı topa sahip olduğumuz bölümlerde rakibimizi kalemizden uzak tuttuk. 2-0 skor avantajını da bulduk. İkinci yarının hemen başında gol yememiz rakibi oyunda tuttu. Sonrasında 3-1'i bulduk ancak pas hataları yapmaya başladık. Bir anda maç 3-3'e geldi. İki takım da son bölümde kazanmak için hamleler yaptı. Deplasmandan çok önemli bir galibiyetle dönüyoruz. Bu sezon ilk kez deplasmanda kazanmış olduk. 2 haftadır kazanıyoruz. Özgüvenimiz ve motivasyonumuz yükseldi. İkinci yarı daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Altınordu ilkleri gerçekleştirdi

Balıkesirspor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu ilkleri gerçekleştirdi - Son Dakika Spor


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