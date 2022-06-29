Altınordu, Kenan'a talip arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, Kenan'a talip arıyor

29.06.2022 11:47
Altınordu, Kenan'a talip arıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyen gurbetçi sağ kanat oyuncusu Kenan Fakılı'ya Avrupa'dan talip arıyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyen gurbetçi sağ kanat oyuncusu Kenan Fakılı'ya Avrupa'dan talip arıyor. Fransa temsilcisi Saint Etienne altyapısından yetişip İzmir ekibinde profesyonel olan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kiralık olarak Belçika, Fransa ya da Almanya 2'nci liglerinde mücadele eden bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Kenan'ın Avrupa'da kendini göstererek Altınordu'ya önemli bir gelir kazandırması hedefleniyor. Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de 15, kupada 2 karşılaşmada toplam 744 dakika şans bulan Kenan, önceki sezon U19 Elit Ligi'nde 14 müsabakada 11 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti. Kenan'ın Türkiye'de uyum sorunu yaşadığı ifade edildi.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı
Kaynak: DHA

Altınordu, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Kenan'a talip arıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:15 Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 12:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu, Kenan'a talip arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement