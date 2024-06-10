Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, performansıyla dikkat çekiyor

Altınordu'nun 19 yaşındaki genç kalecisi Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselen genç eldiven, gelecek vaat eden oyuncular arasında yer alıyor.

10.06.2024 15:59
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Altınordu'nun 19 yaşındaki genç kalecisi Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde performansıyla göz doldururken, bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başardı.

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen 19 yaşındaki kaleci, Altınordu'nun genç takımlarında forma giydikten sonra A Takıma yükselme başarısı gösterdi. Altınordu'nun TFF 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde takımda üçüncü kaleci olan Mert Furkan Bayram, o dönem zaman zaman Altınordu U19 takımında da forma giyerken, U18 ve U19 Milli Takımlarının kalesini korudu. 2023-2024 sezonu başında A Takım'da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine giren Mert Furkan Bayram, TFF 2. Lig'de 16 maçta ilk 11'de yer aldı. Genç kaleci, Altınordu forması altında gösterdiği başarılı performansla gelecek vaat eden oyuncular arasında yer aldı.

U19 performansı dikkat çekti

U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 6 maçın 5'inde kalede olan 19 yaşındaki genç eldiven, 2 özel maçta da milli takımın kalesini korudu.

Mert Furkan Bayram, U19 Milli Takımımızın Temmuz ayındaki UEFA Avrupa Şampiyonası maçları öncesinde de teknik direktör Soykan Başar'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Altınordu'nun genç kalecisi 2022 yılında U17 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda da 2 maçta forma giymişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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