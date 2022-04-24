Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor - Son Dakika
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Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor

24.04.2022 11:43
Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Altınordu, yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Altınordu, yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 34'üncü hafta mücadelesini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay, sarı kart cezalısı Ahmet İlhan ve tedavisi süren kaleci Ali Emre forma giyemeyecek. Ligde 41 puanı bulunup halen küme düşme korkusu yaşayan Altınordu, 43 puanlı rakibini yenerek bay geçireceği 35'inci hafta öncesinde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.


- İzmir
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Ankaragücü, Samsunspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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