Altınova 3 golle 3 puanı aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta 4. haftada Altınova Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta 4. haftada Altınova Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta Altınova Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Altınova Belediyespor, Altınova Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu'nda oynadığı maçta, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Altınova Belediyespor, ikinci yarı bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı. Altınova Belediyespor'un gollerini; 14. dakikada Emrehan, 38. dakikada Uğur Yalçın ve 90. dakikada Mustafa Bayramoğlu kaydetti. Bu sonuçla Altınova Belediyespor'un puanı 7'ye çıktı. Ligin 5. haftasında Altınova Belediyespor, deplasmanda Gönen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - YALOVA

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?