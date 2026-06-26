Bilecikli milli tekvando sporcusu Altuğ Gesge, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kazakistan'ın Astana şehrinde gerçekleştirilen Altay Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi ve Bilecik'i temsil eden milli sporcu Altuğ Gesge, Genç Erkekler 51 kilogram kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Zorlu karşılaşmaların ardından dereceye giren Gesge, elde ettiği başarıyla hem iline hem de Türkiye'ye gurur yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Uluslararası arenada ilimizi başarıyla temsil eden sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK