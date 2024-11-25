Altuğ Gesge'nin Olimpiyat Hedefleri - Son Dakika
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Altuğ Gesge'nin Olimpiyat Hedefleri

Altuğ Gesge\'nin Olimpiyat Hedefleri

Bilecik'ten Altuğ Gesge, 2025 Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyatları için hazırlık yapıyor.

25.11.2024 10:57
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ve 7 yaşından beridir taekwondo sporu ile uğraşan milli sporcu Altuğ Gesge, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmayı ve daha sonrasında 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini söyledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan taekwondo branşı ile 7 yaşında tanışan Altuğ Gesge, çıktığı bir çok müsabakada başarılı sonuçlar aldı. Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan ve 2028 yılında yapılacak olan Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliğini söyleyen genç sporcu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

7 yaşından beri taekwondo sporuyla uğraştığını aktaran Altuğ Gesge, "Taekwondoya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kayıt olarak başladım. Toplamda 3 Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. İlkini okullar arasında elde ettim. İkincisini federasyonun yaptığı şampiyonlukta elde ettim. Federasyonda elde ettiğim şampiyonluktan sonra Güney Kore Dünya Şampiyonası'na katıldım. Orada madalya alamadım. Okullar arası birinciliğimle Bahreyn'de düzenlenen ISF Gymnasia 2024 Oyunları'nda üçüncü olarak ülkemi temsil ettim. Bundan sonraki hedefim 2025 Avrupa Şampiyonası, sonrasında Allah izin verirse 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Taekwondo antrenörü Gökalp Yıldız ise yaklaşık 10 yıldır Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan taekwondo branşına katılan sporcuları eşi Hanife Yıldız ile birlikte yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı. Halen yaklaşık 400 sporcularından 16'sının milli olduğunu belirten Yıldız, "Altuğ da bu sporculardan birisi ve bu sene çok büyük başarılara imza attı. Toplam 3 tane Türkiye şampiyonluğu var. Bu Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra bu sene Güney Kore'ye dünya şampiyonasına gitti. Güney Kore'de yenildik ama arkasından Bahreyn'de olan liseler arası gençlik oyunları vardı. Orada üçüncü oldu. Altuğ'la hedeflerimiz çok büyük. Çünkü kendisi okulda da çok başarılı. Hem akademik olarak hem de spor olarak ben Altuğ'un çok iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Öncelikle hedefimiz seneye yapılacak olan Avrupa şampiyonasında birincilik kazanmak. Gençlerde bir senemiz daha var. Onda da dünya şampiyonluğu elde etmek istiyoruz ve topladığımız puanlarla da ileride Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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