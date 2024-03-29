Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı

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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün milli kalecisi Bülent Çetin, takımdaki aile ortamının kupayı kazandırdığını belirtti.

Bu sezon ligde oynadıkları 22 maçta 21 galibiyet, bir beraberlik elde eden Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, elde ettiği 64 puanla ligi şampiyon tamamladı.

Attığı 143 gole karşın kalesinde 15 gol gören Alves Kablo, bu alanda ligi ikinci tamamlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün (14) ardından kalesinde en az gören ikinci takım oldu.

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, ekim ayında İtalya'nın Sassuolo kentinde düzenlenecek Konferans Ligi ile 2025 Mayıs ayında ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

"Sezon içinde maçlara çok iyi hazırlandık"

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Bülent Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023-2024 sezonuna Türkiye Kupası'nı kazanarak başladıklarını söyledi.

Lig başlamadan önce de iyi bir kamp süreci geçirdiklerini dile getiren Bülent Çetin, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Ligin ikinci haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübünü 2-0 yenmemiz bizi daha çok hırslandırdı. Lige daha iyi motive olmamızı sağladı. Sezon içinde de maçlara çok iyi hazırlandık." diye konuştu.

Bülent Çetin, antrenörlerin ve yönetimin destekleriyle şampiyonluğa yürüdüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünde bu sezon çok iyi bir aile ortamı oluşturduk. Şampiyonluğumuzun parolası da bence aile olmamız oldu. Bunda özellikle Başkanımız Hikmet Alabıçak ve teknik direktörümüz Rahmi Özcan'ın çok büyük katkıları var. Burada bu kadar iyi oyuncuların olduğu bir grubu aile ortamıyla yönetmek gerçekten zordur. Ayrıca kaleciler olarak da biz de maçlara iyi motive olduk. Kaleci antrenörümüz Selim Karadağ aynı zamanda milli takımın da kaleci antrenörü. Kaleciler olarak bizi çok iyi hazırladı. Maç maç düşünerek çalışmalarımızı yaptık. Analizleri yapmamızın sezon içinde katkıları çok oldu. Ligi en az gol takımlardan biri olarak kapattık. En fazla gol atan takım da bizdik. Bu sezon üç oyuncumuz 90 gole direkt katkı verdi."

Hedef "Şampiyonlar Ligi" şampiyonluğu

Sezon başından bu yana koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bülent Çetin, "Şimdi önümüzde UEFA'nın ampute futbolda ilk defa düzenlediği Konferans Ligi var. Konferans Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Önümüzdeki yılda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kulübümüzün en büyük hedeflerinden biri de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bülent Çetin, başarılı olmaları için destek verenlere teşekkür ederek, yeni sezonda başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.