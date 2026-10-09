Amed maçında Gençlerbirliği tribünlerine farklı logolu Passolig kartı yasaklandı - Son Dakika
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Amed maçında Gençlerbirliği tribünlerine farklı logolu Passolig kartı yasaklandı

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Amed maçında Gençlerbirliği tribünlerine farklı logolu Passolig kartı yasaklandı
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İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla yarın oynanacak Gençlerbirliği-Amed maçında ev sahibi tribünlere yalnızca Gençlerbirliği logolu Passolig kartı ve geçerli bilet/kombinesi olanlar girebilecek. Diğer takım logolu ya da logosuz Passolig kartıyla giriş yapılamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına farklı takım logolu ya da logosuz Passolig kartlı taraftar alınmayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Müsabakanın huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla alınan tedbirler ve taraftarlarımızın dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Ankara Valiliğimizin koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar tarafından karşılaşmanın güvenli bir ortamda oynanması amacıyla kapsamlı tedbirler alınmış, gerekli hazırlıklar titizlikle tamamlanmıştır. Başkentimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan, söz konusu karşılaşma öncesinde de aynı hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla hareket eden başta Sayın Ankara Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere, sürece katkı sunan tüm kurumlarımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyoruz. İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Gençlerbirliği tribünlerine yalnızca Gençlerbirliği logolu Passolig taraftar kartına sahip, geçerli bilet veya kombinesi bulunan seyircilerimizin girişine izin verilecektir. Diğer takım logolu ya da logosuz Passolig kartlarıyla ev sahibi tribünlerine giriş yapılamayacaktır. Stadyum çevresinde yoğunluk yaşanmaması ve alınan güvenlik tedbirlerinin sağlıklı biçimde uygulanabilmesi amacıyla, geçerli bilet veya kombinesi bulunmayan kişilerin müsabaka öncesinde ve sırasında stadyum çevresinde toplanmamaları önem taşımaktadır. Karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarımızın ise güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine ve belirlenen giriş düzenine hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak önceliğimiz, futbolun birleştirici ruhuna, sportmenliğe ve karşılıklı saygıya yakışır bir müsabaka atmosferinin sağlanmasıdır. Köklü geçmişi ve güçlü taraftar kültürüyle Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan Gençlerbirliği camiasının, bu karşılaşmada da sağduyusu, sorumluluk bilinci ve örnek tribün duruşuyla takımımızın yanında olacağına yürekten inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı, kulübümüzün değerlerine yakışır biçimde takımımızı desteklemeye ve karşılaşmanın huzur içerisinde tamamlanmasına katkı sunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiGüvenlikGüncelSporSon Dakika

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