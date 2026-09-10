Amed Sportif, Başakşehir maçı öncesi Şehmus Özer'de çift antrenman yaptı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde yapılan çift antrenmanda futbolcular sabah atletik koşu, akşam ise taktik çalıştı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'nde çift antrenman yaptı.
Sabahki antrenmanda salonda ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra sahada atletik koşu çalışması gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise futbolcular sahada taktik çalıştı.
Diyarbakır temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Başakşehir, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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