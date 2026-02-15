Amed Sportif ve Sakaryaspor 1-1 Beraberlikte Bulundu

TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında sahasında Sakaryaspor 'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından kulüp teknik direktörleri, açıklamalarda bulundu.

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 50'ye çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, liderliği kaybederek 3'üncü sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

'KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇTA BERABERE KALDIK'

Kulübün sezon sonunda üst lige çıkan taraf olacağını belirten Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Üzgünüz, sahamızda önemli bir iki puan bıraktık. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak üzerine yaptık. Ama maalesef çok pozisyon kaçırdık. Bizim gibi kaliteli bir takımın bu kadar pozisyonu rahat, hoyratça kaçırmaması gerekirdi. İlk yarıda, ilk 20 dakika özellikle iyi başladık. Sonra birazcık geçiş yedik. Bu bizi biraz yordu. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Üzgünüz tabi, haftalar ilerliyor. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Sezon içinde bazen kayıplar olabilir. Biz tekrardan kafamızı kaldırıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Perşembe günü bir daha oynayacağız. Sarıyer'le, İstanbul'da oynayacağız. Çok önemli bir karşılaşma. Her maçı almak için çıkacağız. Neticesinde zirve yarışımız devam ediyor. Daha da devam edecek. İnşallah sezon sonunda da üst lige zaten çıkan taraf olacağız. O yüzden çok panik yapmaya gerek yok" dedi.

'LİG BİZİM İÇİN YENİ BAŞLIYOR'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise sonraki süreçte lig sıralamasında yukarıya çıkacaklarını hedeflediklerini belirterek, "İki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten hem mücadele anlamında hem futbol anlamında güzel şeyler ortaya koydular. Biz, zorlu bir süreçten geçiyoruz, göreve geldiğimiz ilk zamanlar, oyuncularımızı kaybettiğimiz bir dönem vardı. O sıkıntılı süreci atlattıktan sonra transferin son günlerinde aramıza katılan oyuncularla, geçen hafta Erzurumspor maçında ligin bizim için yeniden başladığını söylemiştik ki Erzurumspor maçında da, bana göre pozisyon yaratma sıkıntısı yaşamıştık. Yeni oyuncuların birbirine uyum süreci çünkü bir günlük antrenmanla maça çıkmışlardı. Oyun olarak çok güzel şeyler ortaya koymuştuk. Bugün iki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Topa sahip olma anlamında, pozisyon anlamında bugün istediklerimizi yerine getirdik. Özellikle böyle bir atmosferde bu mücadeleyi göstermek, özgüvenli oynamak çok önemliydi bizim adımıza gelecek adına. Ortaya koyduğumuz futbolla tabii ki kazanmak istiyorduk. Ama ortaya koyduğumuz futbol, önümüzdeki haftalar için bizi oldukça ümitlendirdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, bundan sonraki süreçte inşallah, kazanıp ligin alt sıralarında kazanıp yukarılara çıkmak istiyoruz. Buradan taraftarlarımıza da selam olsun. Bugün onları yanımızda hissettik, ruhlarını. Bu beraberliği tabii ki kazanmak istiyorduk ama bir puan önemliydi. Onlara hediye ediyoruz" diye konuştu.