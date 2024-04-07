Amedspor, İnegölspor\'u 5-2 mağlup etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında lider Amedspor, evinde karşılaştığı İnegölspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maça yaklaşık 33 bin taraftarın desteğiyle başlayan Amedspor, 12. dakikada Berk İsmail Ünsal ve 13. dakikada Mert Çapar'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Tempolu oyununu sürdüren yeşil-kırmızılı takım, 24. dakikada Uğur Adem Gezer'in penaltıdan attığı golle durumu 3-0 yaptı. Peş peşe gelen gollerden sonra konuk takım fırsatları iyi değerlendirdi. 31. dakikada Furkan Özyapı ve 39. dakikada da Serhat Baştan İnegölspor adına golleri kaydetti. İlk yarı da Amedspor'un 3-2 üstünlüğü ile sonra erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Amedspor, 47. dakikada Mert Çapar, 52. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın golleriyle skoru 5-2 yaptı.

13 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Amedspor, bu galibiyet sonrası puanını 74'e yükselterek, liderliğini sürdürdü. - DİYARBAKIR