Boston Celtics, Blake Griffin'i kadrosuna kattı

Normal sezonlarda çıktığı 724 NBA karşılaşmasında 19,8 sayı ve 8,2 ribaunt ortalamaları yakalayan Griffin, geçen sezon Nets ile maç başına 6,4 sayı ve 4,1 ribaunt üretti.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu, daha önce Los Angeles Clippers , Detroit Pistons ve Brooklyn Nets 'te oynadı.

Kaynak: AA

Boston Celtics, Blake Griffin, Spor, Son Dakika

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