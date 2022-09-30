Boston Celtics, Blake Griffin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Boston Celtics, Blake Griffin'i kadrosuna kattı

30.09.2022 20:26
Boston Celtics, Blake Griffin'i kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics, tecrübeli pota altı oyuncusu Blake Griffin'i renklerine bağladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics, tecrübeli pota altı oyuncusu Blake Griffin'i renklerine bağladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Celtics'in serbest oyuncu statüsündeki Griffin ile bir yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu, daha önce Los Angeles Clippers, Detroit Pistons ve Brooklyn Nets'te oynadı.

Normal sezonlarda çıktığı 724 NBA karşılaşmasında 19,8 sayı ve 8,2 ribaunt ortalamaları yakalayan Griffin, geçen sezon Nets ile maç başına 6,4 sayı ve 4,1 ribaunt üretti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Boston Celtics, Blake Griffin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boston Celtics, Blake Griffin'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi
01:02 4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı
00:14 Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Cumhurbaşkanımızı adayımızın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 02:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: Boston Celtics, Blake Griffin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement