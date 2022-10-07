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Özbekistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. - Son Dakika

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