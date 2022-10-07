Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

07.10.2022 21:10
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

YORUMLAR
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Erol Bulut: 'Hedefimiz 3 puan almaktı ama 1 puan alabildik' Erol Bulut: 'Hedefimiz 3 puan almaktı ama 1 puan alabildik' Vincenzo Montella: '3 puan alamadığımız için çok üzgünüz' Vincenzo Montella: '3 puan alamadığımız için çok üzgünüz' Türkiye-Özbekistan maçının ardından Türkiye-Özbekistan maçının ardından
Kaynak: AA

Özbekistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. - Son Dakika
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