Anadolu Ajansı'ndan 1920 Koşusu

05.03.2026 19:10
AA'nın 106. yıl etkinlikleri kapsamında 5 Nisan'da Ankara'da 1920 Koşusu düzenlenecek.

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında "1920 Koşusu" adı altında, Ankara'da 5 Nisan Pazar günü atletizm yol yarışı düzenlenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadeleyi ve Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla TBMM açılmadan 17 gün önce, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, bu sene 106. kuruluş yıldönümünde önemli bir spor yarışına ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumlarından Anadolu Ajansının kuruluş ruhunu, atletizmin birleştirici gücüyle buluşturan 1920 Koşusu, ilk kez düzenlenecek ve 10 kilometre parkurda koşulacak.

AA'nın kuruluş yıldönümü sebebiyle başkent Ankara'da gerçekleştirilecek 1920 Koşusu, Milli Mücadele'nin kararlılığını, azmini ve dayanıklılığını, sporun evrensel dili aracılığıyla yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Koşunun temel dayanaklarından biri de sporun disiplin, adalet, azim ve fair-play ilkeleri ile haberciliğin etik değerleri arasında güçlü bir bağ bulunduğunu göstermek olacak.

Tandoğan'daki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünden 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da start alacak koşuda atletler, birincilik mücadelesi verecek. Anıtkabir'in etrafının da turlanacağı yarış, başlangıç noktası olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek.

Toplam 1500 kişilik kontenjanın bulunduğu, Türkiye Atletizm Federasyonu ile World Athletic'in onayıyla yapılacak yarışta genel klasman dışında, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş kategorileri de yer alacak. Genel klasmanda hem kadınlar hem de erkeklerde birincilere 100'er bin, ikincilere 75'er bin, üçüncülere ise 50'şer bin Türk lirası para ödülü takdim edilecek. Yaş gruplarının birincilerine 15'er, ikincilerine 10'ar, üçüncülerine ise 5'er bin Türk lirası para ödülü verilecek.

Koşuya katılmak isteyen sporcular için 3 Mart'ta başlayan kayıtlar, 2 Nisan'a kadar devam edecek. 10 Mart tarihinde erken kayıt sona erecek. Erken kayıt katılım ücreti 500 Türk lirası olacak. Normal kayıtlar 11-24 Mart tarihlerinde 750 Türk lirası, geç kayıtlar ise 25 Mart-2 Nisan'da 1000 Türk lirası üzerinden yapılabilecek.

Sporcular, uluslararası standartlarda çipli ölçüm sisteminin kullanılacağı 1920 Koşusu'na kayıtlarını "1920kosusu.com" adresinden gerekli formları doldurarak gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA

