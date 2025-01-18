Anadolu Efes, Barcelona'ya Yenildi - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Barcelona'ya Yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu. Efes 12. kez kaybetti.

18.01.2025 01:16
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Salon: Blaugrana

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Tomasz Trawicki (Polonya)

Barcelona: Punter 15, Satoransky 6, Fall 13, Abrines 5, Parker 4, Anderson 3, Vesely 11, Brizuela 10, Metu 10, Nunez 11, Parra 2

Anadolu Efes: Larkin 13, Bryant 16, Smits 1, Thompson10, Poirier 13, Beaubois 3, Nwora, Johnson 2, Oturu 8, Willis 3, Dozier 6, Ercan Osmani 5

1. Periyot: 22-24

Devre: 48-41

3. Periyot: 65-59

Beş faulle çıkan: 38.36 Poirier (Anadolu Efes)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes 12. mez mağlup olurken, Barcelona 13. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

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