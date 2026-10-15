Anadolu Efes, evinde Bayern Münich\'e 93-101 yenilip üst üste 3. kez kaybetti

Anadolu Efes, evinde Bayern Münich'e 93-101 yenilip üst üste 3. kez kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes, Euroleague'in 5. haftasında evinde Bayern Münich'e 93-101 yenilerek üst üste 3'üncü, toplamda 4'üncü mağlubiyetini aldı. Bayern Münich ise bu sonuçla 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırıp Euroleague'deki 2'nci galibiyetine ulaştı.
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Arturas Sukys, Luka Kardum, Olegs Latisevs
Anadolu Efes: Saric 21, Strazel 15, Malcolm 13, Fernando 10, Loyd 10, Payne 18, Russell 2, Yusta 2, Jones 2
Bayern Münich: Obst 20, Beauchamp 8, Norris 9, Washingthon Jr. 21, Jokubaitis 9, Thiemann 6, Voigtmann 3, Lucic 6, Wiley 7, Baldwin 5, Silva 4, Jessup 3
1'İNCİ PERİYOT: 22-26
DEVRE: 46-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75
Euroleague'nin 5'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Bayern Münich'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Bayern Münich ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son vererek Euroleague'deki 2'nci galibiyetini aldı.
Kaynak: DHA
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