Anadolu Efes, evinde Bayern Münich\'e 93-101 yenilip üst üste 3. kez kaybetti

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Arturas Sukys, Luka Kardum, Olegs Latisevs

Anadolu Efes: Saric 21, Strazel 15, Malcolm 13, Fernando 10, Loyd 10, Payne 18, Russell 2, Yusta 2, Jones 2

Bayern Münich: Obst 20, Beauchamp 8, Norris 9, Washingthon Jr. 21, Jokubaitis 9, Thiemann 6, Voigtmann 3, Lucic 6, Wiley 7, Baldwin 5, Silva 4, Jessup 3

1'İNCİ PERİYOT: 22-26

DEVRE: 46-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75

Euroleague'nin 5'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Bayern Münich'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Bayern Münich ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son vererek Euroleague'deki 2'nci galibiyetini aldı.