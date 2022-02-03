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Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu LDLC - Son Dakika

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu LDLC

03.02.2022 10:18
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu LDLC

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırlayacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 22 karşılaşmada 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 23 müsabakanın 9'unu kazandı, 14'ünden mağlup ayrıldı.

İki takım arasında Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı LDLC ASVEL 75-73 kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 750. randevu

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarında ise 750. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 749 karşılaşmada 426 galibiyet ve 323 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 502. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 501 karşılaşmada 269 galibiyet elde etti, 232 kez rakiplerine mağlup oldu.

İki takım, Avrupa Ligi'nde ise 8. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların 6'sını Anadolu Efes, 1'ini ise LDLC ASVEL kazandı.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu LDLC - Son Dakika Spor


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