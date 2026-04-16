Anadolu Efes, Panathinaikos ile Son Haftada Karşılaşıyor

16.04.2026 10:38
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak. Maç TSİ 21.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. sırada yer alıyor.

Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak.

Avrupa kupalarında 913. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Erdoğan’a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?
Kahramanmaraş’taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı

10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:12
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı Her okulun önüne 2 polis
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
