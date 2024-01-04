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Anadolu Efes, Real Madrid ile THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Real Madrid ile THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayımlanacak. Anadolu Efes, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 820. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Real Madrid ile THY Avrupa Ligi\'nde karşılaşacak
04.01.2024 - 10:20,
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 15. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 16 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

820. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 820. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 819 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 357 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 572. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 571 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 266'sından ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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