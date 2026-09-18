Anadolu Efes, VTB Süper Kupa'daki ilk maçında Zenit'i 100-76 yendi

Anadolu Efes, VTB Süper Kupa'daki ilk maçında Zenit'i 100-76 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, VTB United League Süper Kupa'daki ilk maçında Zenit'i 100-76 mağlup etti. Rusya'daki turnuvada yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçını yarın UNICS Kazan ile oynayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa turnuvasındaki ilk maçında Zenit'i 100-76 mağlup etti.
Yeni sezon öncesinde üç hazırlık maçı yapmak üzere Rusya'ya giden Anadolu Efes, ilk maçında Zenit ile karşılaştı ve maçtan 100-76'lık skorla galip ayrıldı.
Anadolu Efes, VTB Süper Kupa'daki ikinci maçında yarın UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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