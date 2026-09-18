Anadolu Efes, VTB Süper Kupa'daki ilk maçında Zenit'i 100-76 yendi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa turnuvasındaki ilk maçında Zenit'i 100-76 mağlup etti.

Yeni sezon öncesinde üç hazırlık maçı yapmak üzere Rusya'ya giden Anadolu Efes, ilk maçında Zenit ile karşılaştı ve maçtan 100-76'lık skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes, VTB Süper Kupa'daki ikinci maçında yarın UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.